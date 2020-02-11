فرق الدفاع المدني تنقذ امرأة وطفلين من حريق في كربلاء

اعلن الدفاع المدني، الثلاثاء، عن انقاذ امرأة وطفلين من حريق في كربلاء. وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزنا في مركز الحر بإمرة النقيب حسين جبير ضابط المركز تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في مطبخ داخل دار احد المواطنين بمنطقة حي سومر بسبب تسرب غاز من التنور".



وأضاف البيان أنه "تم إخماد النيران بعد انقاذ امرأة وطفلين كانوا محتجزين داخل الدار واخراجهم بسلام".

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