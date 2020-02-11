إصابة 14 فلسطينيا بمواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب 14 فلسطينيا على الأقل، الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "2 أصيبا بالرصاص الحي من الذي يسمى (التوتو) بالأطراف السفلية من جسديهما ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف، في بيان وصل "العين الإخبارية"، أن "فلسطينيين آخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع فيما تراوحت الإصابات المتبقية بين سقوط وحروق.

ورصاص الـ"توتو" يطلق من سلاح خاص يسمى "روجر"، وهو متفجر لا يصدر عنه صوت عند إطلاقه وكثيرا ما تكون إصابته قاتلة.

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين الذين ردوا برشق قوات الاحتلال بالحجارة.

ووصف شهود عيان لـ"العين الإخبارية" المواجهات بأنها شديدة جدا.

وكان آلاف الفلسطينيين شاركوا في مسيرة منددة بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" في وسط مدينة رام الله قبل وقت قصير من إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك.

وشارك الدكتور محمد إشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول بالمسيرة التي وصفت بأنها الأكبر في المدينة منذ سنوات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أسبوعين مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.