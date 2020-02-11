محمد بن زايد ونايف الحجرف يبحثان تعزيز العمل الخليجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.





جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، في قصر الحصن، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور الإمارات والتي تتواكب مع بدء مهام عمله، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.

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وأعرب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، عن أمنيته بالتوفيق والنجاح للدكتور الحجرف في مهامه الجديدة من أجل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء.





حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ سيف بن محمد آل نهيان والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.