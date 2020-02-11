حكومة دياب تنال ثقة البرلمان اللبناني بـ63 صوتا

منح البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، الثقة بـ63 صوتا.لحكومة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، المنعقدة تحت حصار المتظاهرين المنتشرين وسط بيروت.

ويتطلب حضور ما لا يقل 65 نائباً من أصل 128 لضمان انعقاد جلسة منح الثقة، والتي حضرها 84 نائبا أثناء التصويت، من كتل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم.



فيما حجب الثقة 20 نائبا هم من القوات والاشتراكي والمستقبل، إضافة إلى بعض النواب المستقلين ونائب واحد امتنع عن التصويت.

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وعقب منح الثقة، قال رئيس الحكومة الجديدة، "حكومتنا غير مسيسة وملتزمة بمطالب اللبنانيين".

وسيطر شعار "لا ثقة" بالحكومة على عدد من الساحات اللبنانية اليوم، وكذلك بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.



واندلعت منذ الصباح الباكر مواجهات بين المتظاهرين الذين رفعوا شعار "لا ثقة" بالحكومة، والقوى الأمنية في نقاط متعددة في وسط بيروت، خاصة محيط البرلمان اللبناني.

وأعلن الصليب الأحمر –وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية- نقل 26 جريحا إلى المستشفيات الموجودة في وسط بيروت وإسعاف 175 مصابا في المكان حتى الساعة.

وقالت قوى سياسية وكتل نيابية إن جلسة الثقة بدأت بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبروه "مهزلة دستورية جديدة تسجّل للسلطة".