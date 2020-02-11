البيت الأبيض: ترامب يستقبل ملك إسبانيا فيليبي في زيارة دولة في 21 أبريل

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البيت الأبيض

قال البيت الأبيض في بيان اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل ملك إسبانيا فيليبي في 21 أبريل نيسان خلال زيارة دولة يقوم بها للولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض أن الزيارة "ستحتفي بالصداقة الوثيقة لبلدينا والتاريخ المشترك وتأكيد التزاماتنا بالوقوف سويا في وجه التحديات العالمية الماثلة اليوم".