شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تعلن استعدادها للموافقة على خطة تسوية مقبولة لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة للموافقة على خطة تسوية تكون مقبولة لدى طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "قلنا مرارا أننا سنتبنى خطة تسوية تكون مقبولة للطرفين." ووفقا له ، لا تزال المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية التي لم تحل بعد أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعلن استعدادها للموافقة على خطة تسوية مقبولة لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.