شاهد .. حكاية السقوط المتكرر للطيران الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بلغ عدد الطائرات المدنية والعسكرية التي سقطت منذ إستيلاء نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1979/ ما يزيد على 70 طائرة بين مدنية وعسكرية، قُتل على إثرها مئات الأبرياء .



ووفقا للعين الإخبارية، كان من بين أكثر تلك الحوادث سوءًا إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية على الأراضي الإيرانية بصواريخ الحرس الثوري المصنف إرهابيا، ومقتل 176 شخصا.

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ومع خروج طائرة تتبع الخطوط الجوية الإيرانية، إيران إير، عن المدرج مطلع هذا الشهر، إثيرت تساؤلات حول سبب المشكلات التي تواجه الطائرات في إيران .

ويبلغ حجم الأسطول الإيراني نحو 300 طائرة مدنية، من شركات؛ إيرباص الأوروبية، بوينج الأمريكية، إي تي آر الفرنسية-الإيطالية، وفوكر الهولندية، و70% من هذه الطائرات تمتلكها شركات خاصة والبقية تابعة لأكثر من شركة حكومية.

غير أن قطع غيار هذه الطائرات نادرة وما تمتلكه شركات الطيران مر على عمره أكثر من 3 عقود، ما يضطر المهندسين إلى استخدام قطع غير أصلية، بديلا عن استيراد اللوازم الضرورية للصيانة من الخارج، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران، بحسب ما قال رضا جعفر المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني في تصريحات صحفية.