الدفاع التركية: تحييد 51 عسكريا سوريا في إدلب وتدمير دبابتين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، تحييد 51 عسكريا سوريا خلال عملية شنتها وحداتها في إدلب شمال غربي سوريا.



وقالت الدفاع التركية، في بيان: "تم تحييد 51 عنصرا من النظام السوري وتدمير دبابتين إثنين ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات ومستودع للذخيرة وضبط دبابة".

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