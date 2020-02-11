حملة سعودية لتأهيل نساء ورجال مخيم الزعتري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس عمان
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة التطوعية لبناء قدرات العاملين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان.
وشملت الحملة تدريب 15 امرأة و15 رجلا من العاملين في المخيم بمجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي بمشاركة 3 متطوعين متخصصين.
في الإطار نفسه بدأ المركز الحملة التعليمية التطوعية الثانية في مخيم الزعتري، بمشاركة 7 متخصصين في برنامج تنمية مهارات التعلم لدى الأطفال ودار رعاية الأيتام التابع لوزارة العمل، ويشمل البرنامج تعليم 120 طفلا من الجنسين.
وبدأ الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري، وستستمر هذه المهمة لمدة أسبوع يقدم خلالها الفريق خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين.
وعاين الفريق الحالات المرضية المتنوعة شملت 51 حالة في عيادة العظام و53 حالة في عيادة الجلدية و15 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين والعاملات في المجمع السعودي على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي.
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