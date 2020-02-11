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خبراء أمميون يطالبون بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة، الضالع، عدن

أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، والتصدي لتهريب الأسلحة المتطورة لهم، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.

وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، واتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء والمصارف الخاصة، وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، والتوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم، ونهب الشركات المملوكة لمعارضيها.

ودعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة، مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحرا، ونوه إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم جيلا جديدا من المسيرات من نوع دلتا وصواريخ كروز.

ميدانيا، أفشلت القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية أمس هجوما شنه الحوثيون على مناطق بتار وحبيل يحيى شرق مديرية الحشاء بالضالع جنوبا. وأكد المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع، فؤاد جباري، أن القوات الجنوبية أفشلت أوسع عملية هجومية تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منذ بداية العام باتجاه مواقع في الحرة وقروض والقفة وبتار ومواقع غرب الجب، حيث شرعت الميليشيات بالهجوم من ثلاثة مسارات، شرقي وغربي وشمالي.

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وأضاف «وحدات قواتنا المسلحة المرابطة في هذا القطاع اتخذت مسبقا الاستراتيجيات المناسبة لردع المعتدي فور استلام المعلومة من مصادرنا داخل صفوف العدو. وعمدت قواتنا لرسم استراتيجية مضادة، تمكنت من خلالها من تنفيذ عمليات نوعية أجبرت الميليشيات على الانكسار بعد أن أوقعت خسائر كبيرة داخل صفوفها».

وكانت وحدات القوات المشتركة المسنودة بالمقاومة الجنوبية أعلنت تقدما جديدا في جبهات الفاخر بمديرية قعطبة شمال غرب الضالع. وأكد مصدر عسكري تحرير موقعين جديدين بجبهة بحبيل العبدي التي شهدت مواجهات شرسة ضد ميليشيات الحوثي على المحور الشمالي للفاخر بعد يوم من تحرير «تبة القابل»، بالإضافة إلى المنازل المجاورة لها، والتي كان يتمركز فيها قناصة ومسلحو الميليشيات الحوثية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس غارتين جويتين على مواقع تابعة للحوثيين بمحافظة إب وسط اليمن، استهدفتا تجمعات لمسلحي الحوثي في معسكر الحمزة بمديرية السبرة جنوب شرق إب.

وتتخذ جماعة الحوثي من معسكر الحمزة مقرا لتدريب مقاتليها ومنطلقا لعملياتها العسكرية بمحافظة الضالع. وتشهد جبهات قعطبة ومريس ومناطق أخرى مواجهات عنيفة.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت بخمس غارات جوية آليات عسكرية وتعزيزات حوثية بمحافظة الجوف، كما استهدفت بغارتين جويتين آليات عسكرية وتعزيزات بشرية لميليشيات الحوثي في جبهة جبال الساقية جنوب غرب الجوف.

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