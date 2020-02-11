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اجتماع عربي يتصدى للانتهاكات الإسرائيلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة بدأت في جامعة الدول العربية أمس أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لمناقشة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والبرلمان العربي، وترأس الوفد السعودي المدير العام لإدارة المنظمات والعلاقات الدولية بهيئة حقوق الإنسان آمال المعلمي.



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