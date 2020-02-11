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18 مصابا في مواجهات مجلس النواب اللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت

دارت مواجهات دامية أمس، أصابت 18 في محيط مجلس النواب اللبناني بين متظاهرين وقوات الأمن، قبل بدء المجلس في مناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر، وبالتالي منع عقد الجلسة، فيما سعى الأمن لتفريقهم باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه. وفرض الجيش اللبناني أمس إجراءات أمنية تواكب جلسة مجلس النواب.