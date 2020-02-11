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18 مصابا في مواجهات مجلس النواب اللبناني

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18 مصابا في مواجهات مجلس النواب اللبناني
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت

دارت مواجهات دامية أمس، أصابت 18 في محيط مجلس النواب اللبناني بين متظاهرين وقوات الأمن، قبل بدء المجلس في مناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر، وبالتالي منع عقد الجلسة، فيما سعى الأمن لتفريقهم باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه. وفرض الجيش اللبناني أمس إجراءات أمنية تواكب جلسة مجلس النواب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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