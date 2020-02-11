مصر وإثيوبيا تضعان الصيغة النهائية لاتفاق سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستضافة جولة المفاوضات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى صيغة نهائية حول سد النهضة الإثيوبي.
ويجتمع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، بحضور ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، على مدار يومين بداية من اليوم في واشنطن، لإقرار صيغة نهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وأعلنت الدول الثلاث في يناير الماضي التوصل إلى اتفاق حول أهم نقاط الخلاف، وخاصة فيما يتعلق بسنوات ملء سد النهضة، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.
واتفقت الدول الثلاث على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل المعلومات.
كيف تنتهي أزمة السد؟
- 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر الحالية.
- بدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.
- أنجزت نحو 70% من بناء سد النهضة.
- تتخوف مصر من تراجع حصتها المحددة باتفاقات دولية.
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