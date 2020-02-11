مندوب إسرائيل بالأمم المتّحدة: الرئيس الفلسطيني ينشر الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي

أعلن مندوب ​إسرائيل​ لدى الأمم المتّحدة إن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "ينشر الأكاذيب لتضليل ​المجتمع الدولي​ وإيهامه بأن الحل الذي يطرحه هو الوحيد، وان التقدم نحو ​السلام​ لن يتحقق طالما ظل الرئيس عباس في منصبه، وعندما يتنحى عباس يمكن حينها أن يمضي ​الفلسطينيين​ قدمًا تجاه عملية السلام". هذا ودعا عباس ​الرباعية الدولية​ وأعضاء ​مجلس الأمن الدولي​، إلى عقد ​مؤتمر​ دولي للسلام لـ"تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن ​القضية الفلسطينية​ الإسرائيلية". إضغط للمزيد

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