الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة هطاي على الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" بأن قافلة عسكرية تركية وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد، في طريقها إلى الحدود السورية، مشيرةً إلى أن التعزيزات تضم قوات من الوحدات الخاصة (الكوماندوز) وذخائر وتحصينات،بالإضافة إلى أن 43 حاملة جنود وصلت إلى مدينة اسكندرون في الولاية ذاتها، وأنها تتجه نحو الوحدات الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقد ازداد الوضع توترا في شمالي سوريا في الأيام الأخيرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من جنودها بقصف نفذه الجيش السوري على إحدى نقاطها في إدلب، وقالت في وقت لاحق إنها ردت على هذا الهجوم، واستهدفت 115 نقطة للجيش السوري.
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