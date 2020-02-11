نتانياهو يتعهد بمعاقبة متطرفين يهود اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ "معاقبة المتطرفين اليهود، الذين خربوا عشرات السيارات في قرية الجش بمنطقة الجليل الأعلى، كاتبين شعارات عنصرية على المركبات"، مدينا "بشدة خط الكتابات المسيئة وإعطاب الممتلكات الخاصة، ما تم القيام به في قرية الجش الليلة الماضية".
وأشار نتانياهو الى أنه "سنلقي القبض على مخالفي القانون وسنستنفذ تطبيق أحكام القانون معهم. لن نقبل بارتكاب أي اعتداءات على مواطنينا".
وقد أقدم متطرفون إسرائيليون، فجر الثلاثاء، على إعطاب إطارات عشرات السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، في قرية الجش الواقعة داخل الخط الأخضر.
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