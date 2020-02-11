فهمي: قدر الابطال الاستشهاد في سبيل الوطن وكرامة الشهداء من كرامة الدولة

تطرق وزير الداخلية ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى جريمة الاوزاعي التي ارتقى فيها النقيب جلال شريف واحد عناصر المخفر، معتبراً ان "قدر الابطال الاستشهاد في سبيل الوطن واذا كان قدر مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​ تقديم الشهداء فهي لن تبخل بذلك، رحم الله الشهيد النقيب جلال شريف، وان كرامة الشهداء من كرامة ​الدولة​"، داعيًا "بالشفاء العاجل للمعاون اول زياد العطار والمعاون اول علي امهز".

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