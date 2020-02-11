مديرية المخابرات توقف السجين الفار حسين الحسين شقيق مرتكب جريمة الأوزاعي

أفادت الـ"LBCI" بأن ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ أوقفت السجين الفار ​حسين الحسين​، شقيق مرتكب الجريمة اليت وقعت في فيصلة قوى لأمن الداخلي في الأوزاعي. إضغط للمزيد

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