علّق مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ بيتر جرمانوس على الحادثة التي وقعت في فيصلة الأوزاعي، مؤكدا ان "الحادث مؤلم وكقضاء نعلم المشاكل الكثيرة بسبب الاكتظاظ في السجون ونحن بحاجة الى حل المشكلة سريعا ونخشى تكرار ما حصل اليوم". وقال: "تم اعتقال 14 شخصاً فروا من مخفر الأوزاعي والبحث جار عن 18 آخرين".

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كانت هذه تفاصيل خبر جرمانوس عن حادثة الأوزاعي:ما حصل مؤسف وتم اعتقال 14شخصا فروا من المخفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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