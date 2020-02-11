لفتت وزير الدفاع ​زينة عكر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه " بألم عميق تلقيت خبر الحادث الخطير الذي طال قوى الأمن الداخلي في فصيلة الأوزاعي"، مؤكدة ان "الجهود مركزة الآن لضبط الخارجين عن القانون والعابثين به سواء في قضاء الهرمل أو ​بيروت​. أنحني إجلالا للشهداء والجرحى وعائلاتهم". وقالت: "جميعنا مع القوى العسكرية.الرحمة للشهداء الأبطال والشفاء العاجل للجرحى".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع عن حادثة الأوزاعي: الجهود مركزة لضبط الخارجين عن القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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