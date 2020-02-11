رأى رئيس الحكومة حسان دياب في تصريحج على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على حادثة الأوزاعي انه "مرة جديدة تُستهدف هيبة الدولة، ويسقط شهداء وجرحى من قوى الأمن الداخلي، باعتداء غادر"، مشددا على ان "إن الأمن خط أحمر، وهيبة الدولة لن تكون بأي شكل من الأشكال ضعيفة، وقوى الأمن هي صورة الدولة".
وأكد ان "المطلوب هو الالتفاف حول الدولة وحماية مؤسساتها لحماية الوطن". وقال: "رحم الله شهداء قوى الأمن وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وندعو للجرحى بالشفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب عن حادثة الأوزاعي:الأمن خط أحمروهيبة الدولة لن تكون بأي شكل ضعيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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