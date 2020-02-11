اللقاء الديمقراطي: اللائحة المسربة حول نصاب الجلسة النيابية غير دقيقة

اوضح "اللقاء الديمقراطي" في بيان ان "لائحة الحضور التي تم تسريبها من قبل البعض والتي تضع نواب اللقاء في موقع تأمين نصاب جلسة المجلس النيابي اليوم هي لائحة غير دقيقة على الإطلاق، وبالتالي فإننا نتمنى على رئيس المجلس التدقيق في هذا التسريب غير الصحيح، حيث أن نواب اللقاء دخلوا الجلسة النيابية بعد انطلاق أعمالها وفي وقت كان رئيس الحكومة قد أنجز جزءا غير يسير من قراءته لبيان حكومته الوزاري، وهذا ما يثبته النقل التلفزيوني المباشر".
وأكد ان "اللقاء كان قد أعلن بكل وضوح أنه سيشارك في جلسة اليوم، ولن يمنح الثقة للحكومة انطلاقا من دوره الدستوري الذي يحرص عليه".
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