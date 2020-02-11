شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب رئيس البرلمان بالتدخل لحل مشكلة 280 مواطنا بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالتدخل لرفع الظلم عن 280 مواطن بمحافظة الشرقية، حصلوا على أراضى من شركة تابعة لوزارة الزراعة عام 2000 ولم يتسلموها حتى الآن، بحسب قوله.

وقال "أباظة"، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة، إن هؤلاء المواطنين تعرضوا لظلم كبير، حيث دفعوا فى تلك الأرض ما يقرب من 22 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يتطلب تدخل من الوزير للعمل على عودة حقوقهم .

وأبدى وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تفاؤله بوزير الزراعة الجديد، وسعيه لحل تلك الإشكالية، موجها حديثه له، قائلا: "انت وزير محترم ونورت البرلمان ".

Advertisements

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وعن المشاكل التي تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.