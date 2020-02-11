شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بحضور سليمان وهدان، وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات القومية والتنموية التى تتم فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأكد الفريق أسامة ربيع، أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة، كما أكد خلو الهيئة ومنشآتها من فيروس "كورونا"، وأن الهيئة اتخذت كل التدابير الاحترازية الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع دخول الفيروس والتعامل معه.

من جانبه، أشاد الدكتور علي عبد العال، بالخطط الاستراتيجية التى اعتمدتها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أنها منطقة واعدة وستقود مصر إلى نهضة اقتصادية كبرى.

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وفى ختام اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

جدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شارك في اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي وكذلك لجنة الخطة والموازنة. اليوم.



