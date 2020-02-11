شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أنصار هشام بدوي يعتدون على مصور موقع صدى البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدى عدد من مؤيدي المرشح هشام بدوى، نجل البرلمانى الراحل محمد بدوى دسوقى جسديا ولفظيا، على الزميل عمر خالد، المصور بموقع صدى البلد، أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات .

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وقام مؤيدى هشام بدوى، نجل البرلمانى الراحل محمد بدوى دسوقى، بخطف الهاتف المحمول من مصور صدى البلد، والاعتداء عليه بالضرب والسب، مما تسبب في تكسير الهاتف المحمول.

واتخذ موقع صدى البلد الإجراءات القانونية، وأخطر نقابة الصحفيين، واللجنة العليا للانتخابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أنه انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بالمحافظة.