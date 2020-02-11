شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: "دخلنا مرحلة الفقر المائى ونحاول ترشيد الاستهلاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، إن هناك مشكلة فى زراعة الأرز، وأننا دخلنا مرحلة الفقر المائى وبنحاول نرشد استهلاك المياه، فيما أشار النائب عبد الباقى تركيا إلى أن هناك أماكن لا يصلح فيها إلا زراعة الأرز مثل نهايات الترعة، فكيف يتم منع زراعة الأرز فيها.

وأضاف النائب بسام فليفل موجها حديثه لوزير الزراعة: "أنت جاى وارث ميراث صعب.. وأحنا اتعودنا فى الدقهلية بأن الفلاح بيزرع أرز، حيث أن الأرض طينينة، ومينفعش فيها محاصيل جافة، لا ذرة ولا فول، وبيأجر الفدان بـ13 ألف، وبيصرف عليه 10 آلاف على أساس بيطلع أرز يأكله لأولاده، والباقى يبيعه لتلببية احتياجاته ثم يفاجىء بغرامة عليه 4 آلاف جنيه، وبتكون النتيجة أنه بيطلع مديون".

من جانبه، قال النائب هانى أباظة، "إن هناك فلاحين لا يزرعون الأرز، وبيجلهم غرامة.. زى اللى مفيش عنده تليفون وبيجيله فاتورة. وتابع موجها حديثه لوزير الزراعة: "لو قمت بتفعيل مراكز البحوث الزراعية هنأكل من تحت إيديك"، مضيفا:" بنقول للفلاح متزرعش أرز وويجى ليه غرامة.. طيب ما تجيب ليه سلالة جديدة لا يستهلك فيها كمية كبيرة من المياه"، لافتا إلى أن هناك مافيا استيراد الأرز.

وطالب "أباظة"، وزير الزراعة بإيجاد حل بديل لسلالة من الأرز، لا تستهلك المياه، وأن تأخذ الدولة المحصول من الفلاح وتبيعه، متابعا:" والله الناس هتدخل السجن بسبب الغرامات، والجمعيات الزراعية فاشلة، والفلاح تائه"، مطالبا برفع الغرامات أو تقسيطها أو خفضها.

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وقال النائب عطية موسى، إن محافظة جنوب سيناء خارج نطاق اهتمام وزارة الزرعة، مشيرا إلى أن هناك قرار من رئيس الوزراء بتقنين أوضاع اليد وتقدم الأهالى من 2016 بطلبات ولم يتم تقنين شبر واحد، وهو أمر لا يحقق استقرار للمزارعين والمستثمرين، وطالبت النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، الحكومة بحل المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.

كما طالبت بسرعة تخصيص أراضى للشباب الخريجين بمشروع سهل الطينة (1740 فدانا) بمحافظة بورسعيد، لدعم الشباب وحل مشكلاتهم والحد من البطالة، وزيادة مساحة الأراضى الزراعية، مشددة على ضرورة حل مشكلة صيادين قرى غرب، قائلة: "اللوم على المستثمرين الذين يقيمون مشروعات استثمارية ليست سياحية، ويمنعوهم من الصيد، ورغم أن قرى غرب بدأت فيها إجراءات التقنين".

وأشارت النائبة رانيا السادات، إلى ضرورة إنهاء هذه المشكلات، وعقد جلسات حوارية لبحث الحلول اللازمة، موضحة أن بعض المشكلات تتعثر في الحل بسبب مشكلة بعض النواب مع المحافظ، وهنا مازحها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ودعاهم للسعى لحل مشكلتها مع المحافظ لحل مشكلات المواطنين، وقال: "أتمنى تنتهى هذه المشكلة وإلا استنى المجلس الجاى".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، مناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وعن المشاكل التي تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.