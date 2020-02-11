شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: هناك تنسيق كامل مع نقابة الإعلاميين.. وطارق سعدة حقق إنجازات ملموسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم حصر أعداد المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية، وسينتهي خلال أسبوع، موضحا أن الشباب المتدرب بالمؤسسات الصحفية القومية، يتم تعيينهم وفقا لقواعد معينة.



طارق سعدة

وأشار جبر، إلى أنه يتم إلغاء الواسطة والمحسوبية فى التعيينات بالمؤسسات الصحفية القومية وانتهي عصر التوريث.

وأضاف جبر أن هناك تنسيقا تاما مع نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة لوضع معايير مشتركة بين نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام لضبط المشهد الإعلامي والقضاء علي الكيانات الوهمية والنقابات الموازية والتي خلقت نوعا من الفوضي أربكت المشهد الإعلامي والصحفي منذ أحداث يناير 2011.

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كرم جبر

وأشاد جبر بدور طارق سعدة فى إحداث نقلة كبيرة داخل نقابة الإعلاميين، واستطاع تحقيق إنجازات ملموسة لا ينكرها إلا جاحد، كما أعاد انضباط المشهد الإعلامي في فترة وجيزة.

وأكد أنه عقد جلسة مع سعدة وبعض شباب الإعلاميين لمناقشة آخر التطورات على الساحة الإعلامية وكيفية الاستفادة من تلك الكفاءات سواء في العمل الصحفي أو الإعلامي المرئي والمسموع.