شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بخطة عاجلة لتثبيت العمالة المؤقتة بكل الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب نواب البرلمان، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتدخل لدى الحكومة، لتثبيت العمال المؤقتة بقطاع التشجير بوزارة الزراعة، وعمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وتثبيت العمال المؤقتة فى بعض الوزارات لسد العجز فى الجهاز الإدارى للدولة، مشددين على ضرورة وضع خطة وإجراءات عاجلة بالتنسيق بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل هذه المشكلة.

وقال النائب مجدى ملك: "الجهاز الإدارى للدولة يعانى من عجز شديد فى العمالة ببعض القطاعات، وبعض الجمعيات التعاونية الزراعية فيها عجز، لدرجة أن جمعيتين يتم إدارتهما بموظف واحد، فكيف تطالب وزير التعليم بنتيجة وهو لديه 320 ألف معلم عجز، لابد أن يتم بحث كيفية الاستفادة من العمالة المؤقتة وإعادة توزيعها وفق التخصصات التى تم توزيعهم عليها فى أماكن لا توفى بالغرض لأداء مهامهم الوظيفية".

وحذر "ملك": "الجهاز الإدارى للدولة يمر بأزمة بل وكارثة فى بعض القطاعات، ووزيرة التخطيط قالت أنه يتم إعادة تأهيل وتدريب العاملين، وهذا لم يحدث، فكيف تنفذ الحكومة خططها وبرامج الدولة، وهناك عجز شديد فى بعض الوزارات، لابد من الاستفادة من العمالة المؤقتة".

فيما، طالب النائب لطفى شحاتة، بتثبيت العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، قائلا: "ليه سايبين التنظيم والإدارة يلعب بالكلام دا، أحد العمال فى الشهر كله بياخد خمسين جنيه"، مطالبا رئيس مجلس النواب بالتدخل لتثبيت العمالة المؤقتة.

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وطالب النائب أحمد همام، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ووزير الزراعة، بحل مشكلة العمالة المؤقتة من عمال التشجير بوزارة الزراعة، وعمال الصناديق الخاصة، قائلا: "حوالى 37 ألف عامل من عمال التشجير بوزارة الزراعة، كل واحد منهم مسئول عن أسرة، لم يتم تثبيتهم وأجورهم متدنية للغاية، أتمنى سرعة الانتهاء من هذا الموضوع بأن يتم تثبيتهم، وأن تشكل لجنة من المسئولين المعنيين ويتدخل رئيس البرلمان لإنهاء المشكلة".

كما طالب النائب محمد سعد تمراز، بتثبيت العمالة المؤقتة بالتشجير وهيئة الثروة السمكية، قائلا: "رواتب هؤلاء ضعيفة جدا، المرتب فى الشهر 50 و60 جنيها، ولابد أن يعمل وزراء المالية والتخطيط مع التنظيم والإدارة لإيجاد حلول لمشكلة هؤلاء العمال".

فيما طالب النائب مليجى فتوح، بالتصدى لمافيا استيراد اللحوم الزراعية، لحماية المواطنين من الاستغلال، وتحدث النائب سلامة الرقيعى، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين بنظام اليومية بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا أنهم يعانون أشد المعاناة، وطالب النائب محمد عمارة، بمعرفة سياسة الحكومة بشأن تثبيت وتحسين أوضاع العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة المختلفة، وطالب النائب جمال كوش، بتثبيت العاملين بالتشجير والإدارات المحلية والتربية والتعليم، وغيرهم، بقطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.