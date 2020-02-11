شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يدعو النواب إلى استخدام أدواتهم الرقابية.. ويؤكد: محدش يقدر يخدع الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان إلى استخدام أدواتهم الرقابية التى منحها لهم الدستور، وممارسة مهام النائب الصحيحة وأن يدركوا أنهم ممثلون عن الشعب كله، حتى لا تتكرر مواقف بعض الوزارات مع النواب، وآخرهم ما حدث فى إحدى الوزارات مع نائب صباح اليوم، وما قاله أحد موظفى الوزارة للنائب.

وعقب الدكتور على عبد العال، للنواب، خلال مناقشة طلبات إحاطة عن مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، وحديث أحد النواب عن أنهم تقدموا بطلبات كثيرة ولم يتحقق شيء، قائلا: "النصوص واضحة فى الدستور..الاستجواب وسحب الثقة من الوزير، للأسف بعض المسئولين والوزراء مش قابلين إن النواب لا يسألوهم ولا يقدموا طلبات إحاطة ولا يستجوبوهم.. والسبب المجلس..لا تلوموا إلا أنفسكم، النائب نائب، وكلمة نائب يعنى ممثل عن أمة، فى المجلس هنا تنفصل عن الدائرة، الكل هنا يمثل 104 مليون مواطن".

Advertisements

وتابع رئيس البرلمان: "الجلسة تفتح وبقوة الدستور..باسم الله باسم الشعب، وأى قانون يصدر باسم الشعب.. صدقنا على هذا القانون وأصدرناه، كن ثابتا فأنت نائب، حقق الضمير، وأرضى الله وأرضى هذا الشعب اللى كلكم ذاهبين ليه بعد كام شهر، لكن للأسف بتتنسى كلمة شعب في كثير من الموضوعات، لا تنسى أن عليك رقيب هو الشعب، إذا خدعت الشعب مرة لن تخدعه مرة أخرى، متلوموش غير أنفسكم".

واستطرد "عبد العال": "ليه الموقف اللى حصل اليوم في إحدى الوزارات، لكن لو كنت نائب صح مكنش ينفع، فالنائب نائب، وكرامة النائب فوق كل اعتبار".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وعن المشاكل التي تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.