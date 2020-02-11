جنبلاط: اتهام اللقاء الديموقراطي بتأمين النصاب لمنح الثقة للحكومة اللبنانية غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر": "‏جميل جدًا على القوى السياسية التي تدعي معارضتها لهذه الحكومة أن تترك اللقاء الديمقراطي وحيدًا بتهمة تأمين النصاب والأمر غير صحيح والإعلام والوقائع شاهدة على ذلك" مضيفًا: "يا لها من مصادفة أن تلتقي تلك القوى مع كل من يريد تصفية حساباته معنا من اجل ان تبقى هي بريئة من دم الصديق" حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت قد نالت حكومة حسان دياب، ثقة البرلمان اللبناني، في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، بواقع 63 صوتًا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 84 نائبًا، حيث أمتنع عضوًا واحدًا عن التصويت، فيما حجب 20 نائبًا الثقة عن الحكومة المكلفة.

واشتبكت قوات الأمن اللبنانية مع محتجين في العاصمة بيروت، واستخدمت خراطيم المياه لمواجهتهم بعد أن رشقوها بالحجارة.

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وكان المحتجون يسعون إلى منع أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى مبنى البرلمان للمشاركة في مناقشة بيان الحكومة، والتصويت على الثقة في التشكيل الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء حسان دياب.

ولكن المجلس تمكن من عقد جلسته، التي يصوت فيها على الثقة في الحكومة الجديدة. وقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، بيانها، الذي نصت فيه على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مؤلمة لعلاج الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت لبنان.

ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق المطالب التي رفعوها منذ أشهر، وطالبوا فيها بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.