"تصريح الفرح من رئيس المباحث".. مصادر أمنية تكشف ملابسات اللافتة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"تنبيه هام.. من يقوم بعمل حفل زفاف أو خطوبة التوجه إلى رئيس مباحث العياط لعمل تصريح".. لافتة صغيرة تداولها كثيرون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما المهتمة بأخبار المركز الواقعة جنوب محافظة الجيزة، وسط حالة من الجدل والتساؤلات عن السبب.

مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة كشفت ملابسات تلك اللافتة بالإشارة إلى وجود توجيهات لرؤساء المباحث بعقد اجتماع دوري مع المشايخ والعمد بمختلف مراكز المحافظة خاصة التي لا تضم قاعات أفراح كما هو في الحال بالجنوب- وإخبارهم بآخر المستجدات فيما يخص الإجراءات الأمنية الاحترازية.

أوضحت المصادر أن الأمر ليس تصريحا بالمعنى الحرفي "مجرد إخطار للشرطة لأن الفرح بيكون في الشارع وبالتالي تعطيل حركة المرور وإزعاج للمواطنين.. لازم القسم يكون عارف ده لسرعة التعامل حال ورود بلاغ عبر النجدة".

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وأشارت المصادر إلى أن سبب ذلك الإجراء بالأساس هو التصدي لظاهرة "أفراح الجمعية" التي يلجأ إليها تجار المواد المخدرة لجمع مبالغ مالية طائلة لتمويل صفقة جديدة أو شراء عقارات أو سيارات كستار لنشاطه الخفي.

وشرحت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- تلك المناسبات بأن القائم عليها لا ينفق جنيها على الاستعدادات "كل حاجة بالأجل والدفع بعد انتهاء الفرح"، لافتة إلى أن حصيلة حفل الزفاف الواحد من تلك النوعية تصل إلى مليون جنيه "صاحب الفرح بيتفق مع شاب وفتاة مقابل 500 جني

وعن مركز العياط، قالت المصادر إن خارجين عن القانون من تجار المخدرات والسلاح يدعون معارفهم بالمراكز القريبة (الصف - أطفيح - البدرشين) ما يدفع بعضهم لانتهاج نفس الأسلوب لاحقا.

وعن الإجراءات المتبعة، أوضحت المصادر الأمنية: "صاحب الفرح بيخطرنا وبيقدم بطاقته.. مافيش أي حاجة تاني بيعملها"، لافتة إلى وجود استجابة كبيرة من الأهالي فور علمهم بالأمر "مركز العياط بيتلقى 20 تصريحا في اليوم.. الموضوع بسيط".