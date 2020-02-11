البرلمان اللبناني يمنح الثقة إلى حكومة حسان دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، نيل حكومة حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ثقة مجلس النواب اللبناني، خلال الجلسة المنعقدة لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة، وذلك بـ63 صوتًا، من إجمالي الحضور.

اشتبكت قوات الأمن اللبنانية مع محتجين في العاصمة بيروت، واستخدمت خراطيم المياه لمواجهتهم بعد أن رشقوها بالحجارة.

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وكان المحتجون يسعون إلى منع أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى مبنى البرلمان للمشاركة في مناقشة بيان الحكومة، والتصويت على الثقة في التشكيل الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء حسان دياب.

ولكن المجلس تمكن من عقد جلسته، التي يصوت فيها على الثقة في الحكومة الجديدة. وقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، بيانها، الذي نصت فيه على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مؤلمة لعلاج الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت لبنان.

ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق المطالب التي رفعوها منذ أشهر، وطالبوا فيها بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.