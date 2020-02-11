كيف نقل شخص واحد فيروس كورونا إلى ثلاث دول أوروبية دون أن يذهب إلى الصين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (بي بي سي)

هناك أشخاص لديهم قدرة على نقل الأمراض لعدد أكبر من المحيطين بهم أكثر من غيرهم، هؤلاء الأشخاص ليس لهم ذنب في شيء لكنهم لديهم تأثير في طريقة انتشار المرض.

وهناك تقارير تشير إلى أن هناك أشخاص لديهم قدرة أكبر على نقل فيروس كورونا المتمركز في مدينة ووهان الصينية مقارنة بغيرههم من البشر.

وأصيب رجل بريطاني بالفيروس أثناء مشاركته في مؤتمر بسنغافورة، لينقل الفيروس لاحقا إلى خمسة أشخاص في فرنسا، أثناء إجازته، وشخص من إسبانيا، ليعدي بعد عودته إلى المملكة المتحدة أربعة بريطانيين على الأقل.

من هم الأشخاص الأكثر قدرة على نقل المرض؟

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هم أشخاص لديهم القدرة على إصابة عدد أكبر من الطبيعي من المحيطين بهم بالمرض.

في الأحوال العادية، كل شخص يصاب بفيروس كورونا يستطيع نقل المرض لعدد يتراوح بين 2 -3 أشخاص.

في 2015، استطاع شخص واحد أن ينقل مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لـ 82 شخصا، وهذا المرض يسببه فيروس كورونا.

وفي غرب إفريقيا، اكتشف الباحثون أن الغالبية العظمى من مرضى الإيبولا (61 %) أصيبوا بالمرض من عدد محدود من المرضي (3 % ) .