وزير الأوقاف السوداني يؤكد لوفد أمريكي سعي حكومته لتحقيق الدولة المدنية

أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية السوداني، نصر الدين مفرح، سعي الحكومة لتحقيق دولة السودان المدنية الديمقراطية الجديدة، التي ترعى مصالح أبنائها ومواجهة التحديات التي تتعلق بالسلام وإنهاء الحرب والجهود الرامية لإنشاء البنى التحتية للنهوض بالوطن وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتناول مفرح، لدى لقائه مع وفد كنيسة "اليسوع المسيح" الأمريكية الذي يزور الخرطوم، أهمية التعايش والتسامح الديني والحريات الدينية.
مبدأ التعايش الديني، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار البحث عن إدارة التنوع الديني، وعن قضايا التعايش والحريات الدينية حتى يساهم هذا الأمر في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وثمن الوفد الأمريكي الدور الكبير الذي قامت به الثورة السودانية، ودور وزارة الأوقاف السودانية في إطار الحريات الدينية وإرساء
ودعا الوفد وزير الأوقاف السوداني، لحضور مؤتمر حرية الأديان المقرر إقامته بالولايات المتحدة الامريكية، خلال الفترة المقبلة.
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