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الشرطة البريطانية تعلن التقرير المبدئي بشأن ضحايا شاحنة المهاجرين

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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الفحوص المبدئية لجثث 39 مهاجرا عثر عليها داخل شاحنة بمقاطعة "إسكس"البريطانية أكتوبر الماضي أظهرت أن الضحايا لقوا مصرعهم جراء نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة داخل مكان مغلق وفقاً لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.
وتابعت الشرطة حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن فرقها لا زالت تتتبع مئات الخطوط في إطار التحقيقات بالتعاون مع مختلف وكالات إنفاذ القانون بمختلف دول العالم.
وعثر على الجثث في 23 من أكتوبر الماضي داخل شاحنة شرقي لندن وتراوحت أعمار الضحايا من 15 إلى 44 عاما ويعتقد أنهم دفعوا أموال لمهربين مقابل نقلهم سرا إلى إنجلترا، وألقي القبض على العديد من المشتبه بهم في بريطانيا وأيرلندا الشمالية على خلفية تلك القضية.
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