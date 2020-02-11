رئيس الوزراء الكندي يختتم زيارته للكويت

اختتم رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء زيارته إلى الكويت، حيث زار أعضاء القوات المسلحة الكندية المنتشرين حاليا في الكويت، والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووجه رئيس الوزراء، الذي انضم إليه رئيس أركان الدفاع، الجنرال جوناثان فانس، الشكر للقوات الكندية على

تفانيهم وخدمتهم لبلاده.وناقش "ترودو" والجنرال فانس آخر المستجدات حول مهمتهم، وتأثير التوترات الإقليمية على العمليات، كما ناقشا أفضل السبل للاستمرار في دعم تدريب الحكومة العراقية، وإضفاء الطابع الاحترافي على قواتها الأمنية، وفقاً لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.وخلال الزيارة، التقى رئيس الوزراء الكندي بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب عن تقديره للكويت الذي يستضيف أعضاء القوات المسلحة الكندية، ودعمه المتواصل في معركة التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.في غضون ذلك، التقى "ترودو" برئيس وزراء الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وإيجاد فرص جديدة لزيادة التعاون بشأن الأولويات المشتركة في مجالات مثل التجارة والاستثمار والأمن وحقوق الإنسان.