السبكي يحاضر الهولنديين في تأثير الميديا علي الصحة النفسية ومراهقة كبار السن

ينظم مجلس الجالية المصرية في هولندا ندوة عن تأثير السوشيال ميديا يحاضرها الإعلامي الكبير سعيد السبكي مراسل جريدة الوفد المصرية في هولندا والسيدة فلسطين موسي مدربة لدي الانروا واليونيسيف.



وعن محور المحاضرة يقول الكاتب الصحفي الكبير سعيد السبكي ، أن مما لا

شك فيه أن السوشيال ميديا صنعت حروب وهمية لضعاف النفوس واحدثت حالة من التفكك الاجتماعي والاسري أدت إلي التشكيك في سلوكياتنا وامتدت هذة الظاهرة للتطاول علي الوطن بشكل ممنهج ،حيث صنعت حالة من المراهقة المتأخرة لدي كبار السن وساهمت في انقطاع التواصل الإنساني الملموس لدي الأسر والاصدقاء حتي أصبح التواصل هش ومجرد رسائل علي المواقع في كافة المناسبات حتي الوفيات أصبحت مجرد لايكات.



كما اكد السبكي أن الأخلاقيات عليها أن تعود إلي عقولنا وقلوبنا قبل أن نطالب بها الاخرين فالخير ينبع من الداخل للخارج وليس العكس.

