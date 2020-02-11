الرئيس الفلسطيني يجدد رفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية، رافضا اعتبار هذه الخطة كمرجعية دولية للتفاوض، مشددا على أنه سيتم مواجهة تطبيق الخطة على أرض الواقع وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عباس - في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول خطة السلام الأمريكية - إن "الرفض الواسع لهذه الخطة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجاهلها حقوق

الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وإخراجها القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية".وأكد أن هذه الخطة جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وتحويل الشعب والوطن الفلسطيني إلى تجمعات سكنية ممزقة، دون سيطرة على الأرض والحدود وتلغي قضية اللاجئين وستؤدي إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والتنصل من الاتفاقيات الموقعة المستندة لرؤية حل الدولتين .وأضاف " أن هذه الخطة تحمل في طياتها تكريس الاحتلال والضم بالقوة العسكرية وصولا إلى ترسيخ نظام الأبارتيد، وتكافئ الاحتلال بدلا من محاكمته على ما ارتكبه خلال عقود من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني" .وأعرب عن شكره وتقديره لمواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وأعضاء مجلس الأمن الذين دافعوا عن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وللشعب الفلسطيني الذي خرج للتعبير عن رفضه لهذه الخطة.وتابع: "السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي مازال ممكنا وقابلا للتحقيق، وجئتكم اليوم لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي لا زلنا متمسكين به كخيار استراتيجي".