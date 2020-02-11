الصحة العالمية: لقاح القضاء على كورونا يمكن يتوفر بعد 18 شهرًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاح الأول ضد النوع الجديد لفيروس "كورونا" قد يتم ابتكاره بعد 18 شهرا فقط، داعية لاتخاذ كل الإجراءات المتاحة حاليا لمكافحة الوباء وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في جنيف: "اللقاح الأول قد
وأوضح غيبريسوس أن الاسم الرسمي للفيروس "COVID-19"، مشيرا إلى أن التسميات الأخرى المتداولة قد لا تكون دقيقة.
ودعا غيبريسوس العالم بأسره لأن يكون"حازما لأقصى درجة ممكنة" في مكافحة سلالة "كورونا" الجديدة، معتبرا أنه في حال "لم يرغب المجتمع الدولي في الاستيقاظ والتعامل مع الفيروس على أنه العدو رقم واحد، فلن نكون قد تعلمنا من دروسنا".
وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على توحيد الجهود لتفادي "مزيد من الإصابات ومزيد من دفع الثمن"، مبينا: "لا نزال ملتزمين باستراتيجية الردع، وعلينا ألا نسمح بانتشار الفيروس على المستويات المحلية".
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