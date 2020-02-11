انطلاق تدريبات الطيارين الهنود المرشحين للرحلات الفضائية المأهولة

رُشح أربعة طيارين هنود، من القوات الجوية الهندية، ليصبحوا رواد فضاء، وبدأت تدريباتهم في المركز الروسي لإعداد رواد الفضاء وفقا لموقع روسيا اليوم .

وجاء في موقع شركة Glavkomos الروسية، أن "برنامج إعداد رواد الفضاء سوف يستمر 12 شهرا، ويتضمن إعداد المرشحين

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طبيا وبيولوجيا بالإضافة إلى التدريبات البدنية المنتظمة

. علاوة على هذا، سوف يدرس المرشحون الهنود بالتفصيل الأجهزة الموجودة في مركبة "سويوز" الخاصة بالرحلات المأهولة، ويجرون تدريبات على انعدام الجاذبية لفترات قصيرة في طائرة

Il-76MDK .

ويتعرفون على ما يجب عمله في الحالات الطارئة عند الهبوط في ظروف جوية مختلفة.

ووفقا للعقد المبرم بين الشركة الروسية ومركز الرحلات الفضائية المأهولة التابع لمنظمة البحوث الفضائية الهندية في 27 يونيو 2019 سيقوم الجانب الروسي باختيار المرشحين الهنود وفحصهم طبيا والاطلاع على جميع الجوانب المتعلقة بتدريبهم وإعدادهم ليصبحوا جاهزين للرحلات الفضائية المأهولة.