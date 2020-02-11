منتدى الأصالة والتجديد في بحوث يستقطب قامات باحثي إعلام القطر العربي لمصر

بحلول الرابع والعشرون من أبريل القادم 2020 سيتم عامان على تأسيس منتدي تيار الأصالة والتجديد في بحوث الإعلام العربية، وعقد أول ورشة بالمنتدى، صرح بذلك الدكتور محمد سعد إبراهيم مؤسس منتدي الأصالة والتجديد في بحوث الاعلام العربية وعميد أكاديمية الشروق.

وقال إبراهيم، إن يوم الجمعة القادم والموافق 14 من فبراير 20 20 سيعقد ورشتة الثامنة عشر بمقر المنتدي وعنوانها

"تصميم البحوث التجريبية" أملا استمراريه المنتدي كشاهد على نبل المقصد.



ونسب الدكتور محمد سعد الفضل في تطور هذا الهيكل المبشر بالخير، وغايته " علم ينتفع به" ، الي المحاضرين الأساتذة الدكاترة ؛ د. أميمة عمران ود.أحمد فاروق رضوان ود.صابر حارص وخالد جلال و د.محمود حمدى ود.وليد الهادى ..

وخص بالفضل الأستاذ الدكتور أيمن منصور ندا والسيمنار العلمى الأول فى كلية الإعلام جامعة بنى سويف والأستاذ الدكتور طه نجم والسيمنار العلمى الرابع فى كلية الإعلام جامعة فاروس، وكذلك عموم الباحثبن الذين تحمسوا للمبادرة والرسالة.



وأوضح أن منتدي تيار الأصالة والتجديد في بحوث الإعلام استقطب بالفعل عددا هائلا من قامات والمهتمين بالبحث العلمي في مختلف الأقطار العربية من دكاترة وأساتذة ومحاضري في كبري الجامعات العربية من السعودية والإمارات والبحرين والأردن وغيرهم، الي جمهورية مصر العربية.

