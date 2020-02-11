وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الألماني الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس، مشروعات قرارات متعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
/سبوتنيك/ - على ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبيين نفسها، والذي بدونه لن تنجح أي مبادرة دولية، مشددا على ضرورة المراعاة الكاملة لمواقف دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي.
وأكد لافروف - وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية أوردته وكالة أنباء
وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشاريع القرارات المتعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير، وكذلك الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
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