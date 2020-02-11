أمريكا تسمح بسفر موظفين بقنصليتها في هونج كونج بسبب "كورونا"

أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء ، أنه تم التصريح بمغادرة العاملين غير الأساسيين بالقنصلية الأمريكية العامة في هونج كونح وأسرهم جراء تفشي فيروس "كورونا"وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
رغبتهم كما سيتم إعادة تقييمه خلال 30 يوما.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن التصريح اختياري ويهدف للسماح للعاملين وأسرهم بالمغادرة حال
وأضافت الشبكة أن القنصلية ستظل مفتوحة أمام العامة وأن القرار جاء مخافة حالة عدم اليقين المرتبطة بتفشي فيروس "كورونا" ولضمان سلامة وأمن العاملين لصالح الحكومة الأمريكية وأسرهم .
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