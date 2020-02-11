الجيش السوري: سنواصل الرد على «المحتلين الأتراك»

قال الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، إنه سيرد على هجمات قوات المحتل التركي التي اتهمها بمحاولة وقف تقدم الجيش في آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد.

وأضاف في بيان «عمد النظام التركي إلى زج حشود عسكرية جديدة وتصعيد عدوانه بشكل مكثف» واستهدف «نقاط تمركز الوحدات العسكرية بالقذائف الصاروخية».

واتهم الجيش السوري أنقرة بمحاولة وقف تقدمه و«منع انهيار التنظيمات الإرهابية».

واتهم الجيش في بيان أنقرة بتصعيد الانتهاكات للسيادة السورية من خلال إرسال الكثير من التعزيزات إلى محافظتي إدلب وحلب في الوقت الذي تحقق فيه قواتنا تقدماً ضد المسلحين.

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