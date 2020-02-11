مقتل 17 إرهابياً باشتباك مع الشرطة المصرية في سيناء

قُتل 17 إرهابياً باشتباك مع قوات الأمن المصرية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها هاجمت مجموعة من «العناصر الإرهابية» كانت مختبئة «بأحد الأحواش» في العريش، وتبادلت إطلاق النار معهم، «ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا».

وأضاف البيان أن بعض الأشخاص الذين كانوا مختبئين في هذه المنطقة، «تمكنوا من الهروب واللجوء إلى أحد المنازل المهجورة في العريش، وتم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 6 آخرين».

وأوضح البيان أنه كان بحوزة هذه العناصر «عشر بنادق وعبوة متفجرة وحزام ناسف».

تأتي هذه العملية بعد نحو 48 ساعة من هجوم شنّه إرهابيون، الأحد، على تمركز عسكري في شمال سيناء.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، في بيان أمس الاثنين، هجوماً على ثكنة للجيش المصري.

وفي الثالث من فبراير الجاري، أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن تفجير خطّ للغاز الطبيعي في شبه جزيرة سيناء، في عملية لم تسفر عن إصابات.

وأطلقت قوات الأمن المصرية، في فبراير 2018، حملة واسعة النطاق ضد الإرهابيين في شمال سيناء.

ومنذ بدء هذه الحملة، قتل أكثر من 840 إرهابياً.