«الصحة العالمية»: هناك فرصة حقيقية لوقف انتشار كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن هناك «فرصة حقيقية لوقف» انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس «إذا استثمرنا الآن... فسيكون أمامنا فرصة حقيقية لوقف الوباء».

أدلى المدير العام للمنظمة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اجتماع في جنيف حول الفيروس الجديد ضمّ نحو 400 خبير.

ويؤكد مسؤولو الصحة اتباع الإجراءات الاحترازية التالية: غسل اليدين باستمرار، تغطية الوجه أثناء السعال أو العطس. وإذا كان الشخص مصاباً، عليه ارتداء قناع لحماية الآخرين.

وقد يكون الإسهال وسيلة ثانوية لنقل المرض، بحسب فريق من الباحثين.

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