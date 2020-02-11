السعودية تدعو إلى تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي وعدم وصوله إلى الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض.

وقال وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجلس الوزراء السعودي جدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، وإيلائه المزيد من الاهتمام الدولي في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات.

واستعرض تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة تجاه ما يحقق الأمن والاستقرار العالمي، وتأكيدها خلال المشاركة في مؤتمر الأمن النووي بالعاصمة فيينا، على دعمها للقرارات الدولية في هذا المجال والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وحرصها على أن يكون الأمن النووي، أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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