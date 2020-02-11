عراقيون: إيران تريد تحويل موقع اغتيال سليماني إلى حائط مبكى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:12 مساءً - مشاركة

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام ميليشيا الحشد الشعبي بالعمل على تحويل المكان الذي اغتيل فيه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي إلى مزار.

وقال عراقيون إن إيران تريد تحويل موقع اغتيال قائد ميليشيا الحرس الثوري إلى حائط مبكى عراقي.

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وقتل إلى جانب سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس وشخصيات أخرى من الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق.

وأظهرت بعض المقاطع طلقات القصف على الجدران كما هي، ولافتة دونت عليها عبارة “هنا عملية اغتيال قادة النصر”.

وأعلن البنتاغون الأميركي والسلطات الإيرانية، فجر الجمعة الثالث من يناير 2020، مقتل سليماني في ضربة أميركية على رتل سيارات كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.