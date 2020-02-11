مؤامرة "إخوان الشرعية" تندرج ضمن مخطط قطر وتركيا ضد التحالف العربي

وإلى جانب الجهود العملاقة في الحرب على المليشيات الحوثية، فقد برهنت دولة الإمارات على إنسانيتها عبر سلسلة طويلة من المساعدات التي قُدِّمت لليمن لتمكين المدنيين من تخطي الأعباء الناجمة عن الحرب العبثية للمليشيات الحوثية من جانب، والإهمال المتعمد من قِبل حكومة الشرعية بهدف إطالة أمد الأزمة من جانب آخر.

وقبل أيام، صرّح مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، إنّ دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول الداعمة لليمن، فقد قدمت 20,57 مليار درهم إماراتي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة منذ إبريل 2015 حتى يونيو 2019.

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وأضاف أنّه تمّ تخصيص ثلثي هذه المساعدات للمشروعات التنموية، واستفاد من إجمالي الدعم الإماراتي 17.2 مليون شخص يتوزَّعون على 12 محافظة، واستحوذ دعم البرامج العامة على %53 من حجم المساعدات الإماراتية لليمن بما يعادل 10 مليارات و800 ألف درهم إماراتي (2.95 مليار دولار أمريكي)، ومن بين المستفيدين 11,2 مليون طفل و3,3 ملايين امرأة، وفي إطار هذه المساعدات تلقى 11,4 مليون يمني العلاج الطبي، فضلاً عن مساعدات شملت أدوية ومستلزمات طبية وتأهيل المستشفيات.

وتلقى 16,3 مليونًا مساعدات غذائية و 1,8 مليون طفل وطفلة دعمًا تربويًّا وتعليميًّا، وتمت إعادة تأهيل وتشغيل 3 مطارات و3 موانئ بحرية في عدن والمكلا وسقطرى.

ونال قطاع التعليم نصيبًا وافرًا من هذا الدعم وذلك من خلال ترميم وتأهيل 310 مدارس مكاتب رياض أطفال معاهد، وكذا قطاع الصحة بواقع 77 سيارة إسعاف و85 مستشفى وعيادة ومركز طبي بين إنشاء وتأهيل واستفاد من دعم قطاع الصحة أكثر من 3.5 مليون مستفيد من برامج الارتقاء بالخدمات الصحية، و11.4مليون شخص تلقوا العلاج الطبي، و20 عرسًا جماعيًّا.