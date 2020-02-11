كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعدات الإمارات لليمن تقهر المؤامرة الشيطانية لإخوان الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم المؤامرات الشيطانية لحكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الفترة الماضية، فإنّ أبو ظبي لم تشغل بالًا بهذه الحملات، ووسعت من حجم مساعداتها لليمن على قطاع واسع.

ففي أحدث هذه المساعدات، أعلن الهلال الأحمر الإماراتي عن توزيع مساعدات غذائية جديدة على الأهالي والأسر معدومة الدخل في محافظة حضرموت.

وقال الهلال في بيان له، إنّه تم توزيع 48 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة معبر بمديرية الريدة وقصيعر.

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وأضاف البيان أنّ المساعدات الجديدة تستهدف أكثر من 3000 فرد من الأسر معدومة الدخل والأسر المحتاجة

صحيفة البيان الإماراتية سلَّطت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الضوء على الدور الإنساني والتنموي للإمارات في اليمن، وقالت إنّ مهمة جنود الإمارات في اليمن كانت مزيجًا من الإنسانية والبسالة في الدفاع عن الحق، وفي تقديم المساعدات لليمن، سواء منها الإنسانية أو العسكرية، معقبةً: “لقد كانوا جنود حق وعدالة”.

وأضافت الصحيفة أنّ الإمارات تفوقت، بشهادات دولية، على الجميع في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وساهمت بشكل فعال في إعادة تعمير وإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب في مختلف ربوع اليمن.

وإلى جانب الجهود العملاقة في الحرب على المليشيات الحوثية، فقد برهنت دولة الإمارات على إنسانيتها عبر سلسلة طويلة من المساعدات التي قُدِّمت لليمن لتمكين المدنيين من تخطي الأعباء الناجمة عن الحرب العبثية للمليشيات الحوثية من جانب، والإهمال المتعمد من قِبل حكومة الشرعية بهدف إطالة أمد الأزمة من جانب آخر.